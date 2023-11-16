В тюменских аптеках увеличится количество жизненно важных лекарств

В 2022 году правительство Тюменской области инвестировало в компанию «Фармсинтез-Тюмень» 5 млрд рублей. В том же году предприятие запустило вторую очередь завода по производству гормональных препаратов — было создано более 300 новых рабочих мест. За два года компания запустила семь новых линий производства, а в 2023 году производство гормональных препаратов увеличилось в 6 раз, а рентгеноконтрастных — в 5.