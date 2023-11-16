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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

В тюменских аптеках увеличится количество жизненно важных лекарств

В тюменских аптеках увеличится количество жизненно важных лекарств

16 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI
В 2022 году в компанию «Фармсинтез» правительство Тюменской области инвестировало 5 млрд рублей. За 2022 и 2023 годы на предприятии запустил семь новых линий производства. В 2024 году компания запустит Центр разработки и внедрения технологий, благодаря которому увеличатся темпы производства.

В 2022 году правительство Тюменской области инвестировало в компанию «Фармсинтез-Тюмень» 5 млрд рублей. В том же году предприятие запустило вторую очередь завода по производству гормональных препаратов — было создано более 300 новых рабочих мест. За два года компания запустила семь новых линий производства, а в 2023 году производство гормональных препаратов увеличилось в 6 раз, а рентгеноконтрастных — в 5.

Владимир Кисиленко, гендиректор предприятия, отметил, что в 2024 году на предприятии планируется открыть Центр разработки и внедрения технологий, в котором будут работать 28 ученых-химиков и технологов. Благодаря этому производство новых медикаментов продолжит увеличиваться. Сегодня предприятие выпускает более ста препаратов, из них большая часть — жизненно необходимые медикаменты.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени могут запретить аборты. На сегодняшний день уже, как минимум, в 2 регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Депутаты предложили ограничить проведение абортов — оставить их можно будет только государственную больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.

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#Тюмень#Медицина#Тюменцы#Здоровье#Лекарства#Аптеки#Дмитрий Балобанов
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