В тюменских аптеках увеличится количество жизненно важных лекарств

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В 2022 году правительство Тюменской области инвестировало в компанию «Фармсинтез-Тюмень» 5 млрд рублей. В том же году предприятие запустило вторую очередь завода по производству гормональных препаратов — было создано более 300 новых рабочих мест. За два года компания запустила семь новых линий производства, а в 2023 году производство гормональных препаратов увеличилось в 6 раз, а рентгеноконтрастных — в 5.
Владимир Кисиленко, гендиректор предприятия, отметил, что в 2024 году на предприятии планируется открыть Центр разработки и внедрения технологий, в котором будут работать 28 ученых-химиков и технологов. Благодаря этому производство новых медикаментов продолжит увеличиваться. Сегодня предприятие выпускает более ста препаратов, из них большая часть — жизненно необходимые медикаменты.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени могут запретить аборты. На сегодняшний день уже, как минимум, в 2 регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Депутаты предложили ограничить проведение абортов — оставить их можно будет только государственную больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.