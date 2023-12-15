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В Тюмени усилилась конкуренция за топ-менеджеров

Тюменские компании усилили борьбу за топ-менеджеров

15 декабря 2023, 03:39
Фото: 1MI

В Тюмени усилилась конкуренция за топ-менеджеров

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество вакансий среднего и высшего менеджмента выросло на 83%. Об этом аналитики HH.ru рассказали РБК Тюмень.

При этом эксперты отмечают, что общее количество резюме увеличилось всего на 3%. На одну вакансию сейчас приходятся 14.6 откликов, в прошлом году их было 26.

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая объясняет высокую конкуренцию уходом некоторых компаний, в которых была разветвленная организационная структура: в них доля руководителей на единицу сотрудников выше обычного. При этом часть топ-менеджеров перестала соответствовать требованиям работодателей.

«В ряде компаний за последние два года повысились требования к ориентиру на результативность и скорость принятия решений. Как итог — часть руководителей не соответствует новым требованиям и выходит на рынок труда. В результате число кандидатов, соответствующих предъявляемым требованиям, не увеличилось, а по ряду компетенций даже уменьшилось», — рассказала Асадчая.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Более 100 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать менеджеры по логистике менеджеры по продажам и менеджеры бизнем-направления.

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