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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Ставки по вкладам снова идут вверх

Ставки по вкладам снова идут вверх

15 декабря 2023, 11:59
Фото: 1MI
ВТБ в среднем на 0,5 пп увеличивает ставки по линейке сберегательных продуктов. Максимальная доходность будет соответствовать ключевой ставке, повышенной до 16% Банком России 15 декабря. Традиционно, те, кто переводит пенсию в банк, смогут воспользоваться надбавкой в 1 п. п.

Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, отмечают специалисты.

Прогнозируя повышение ключевой ставки, мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п. п., — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В таких условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия — капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов.

Отметим, по оценке ВТБ, портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей по итогам 2023 года.

#Бизнес#Тюмень#Банк#Россия#ВТБ#Вклады#ВТБ 24#Ставки#Ключевая ставка#Анастасия Имамахметова
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