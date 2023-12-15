Ставки по вкладам снова идут вверх

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, отмечают специалисты.
Прогнозируя повышение ключевой ставки, мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п. п., — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
В таких условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия — капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов.
Отметим, по оценке ВТБ, портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей по итогам 2023 года.