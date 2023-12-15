Руководству спорторганизаций Тюмени увеличат оклады. Кто будет зарабатывать больше?

В документе указано, что окладная часть руководителей и бухгалтеров одиннадцати организаций будет увеличена на 6,1%. Самые высокие оклады, в размере 82 тысяч 758 рублей, установлены для руководителей ГАУ «Жемчужины Сибири» и «Дирекции по содержанию спортобъектов». Директору «Пионера» установлен оклад в размере 78 тысяч 895 тысяч рублей.