Руководству спорторганизаций Тюмени увеличат оклады. Кто будет зарабатывать больше?

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:59
В документе указано, что окладная часть руководителей и бухгалтеров одиннадцати организаций будет увеличена на 6,1%. Самые высокие оклады, в размере 82 тысяч 758 рублей, установлены для руководителей ГАУ «Жемчужины Сибири» и «Дирекции по содержанию спортобъектов». Директору «Пионера» установлен оклад в размере 78 тысяч 895 тысяч рублей.
Остальным руководителям спорторганизаций, в числе которых «Аванпост». Областная спортшкола олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, Областная спортивная школа по шахматам А. Е. Карпова, Областная спортивная школа олимпийского резерва каратэ, Тюмень-дзюдо, Центр спорта и отдыха «Воронинские горки», Центр спортивно подготовки и проведения спортивных мероприятий, установлен оклад в размере 77 тысяч 241 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам девяти месяцев средний размер заработной платы составил 67 тысяч 926 рублей. За год средний заработок в регионе увеличился почти на 14%.