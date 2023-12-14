ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения по ключевой

ВТБ фиксирует пиковую активность вкладчиков в России. В ноябре 2023 года портфель рублевых депозитов банка вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал рекордным за отдельный месяц текущего года. В декабре тренд продолжился — объем привлеченных средств клиентов ВТБ за первую половину месяца составил около 100 млрд рублей.