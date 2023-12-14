ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения по ключевой

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в ближайшее время ключевая ставка повысится до 16%, поэтому банк принял решение заранее повысить доходность по своим сберегательным продуктам.
В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Максимальная доходность составит 16% — именно на этом уровне, по нашим прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки в пятницу. Наше решение позволит клиентам досрочно воспользоваться улучшенными условиями. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам, чтобы обеспечить вкладчиков максимально выгодными предложениями. Для нас это — приоритетная задача, — отметил Георгий Горшков.
ВТБ фиксирует пиковую активность вкладчиков в России. В ноябре 2023 года портфель рублевых депозитов банка вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал рекордным за отдельный месяц текущего года. В декабре тренд продолжился — объем привлеченных средств клиентов ВТБ за первую половину месяца составил около 100 млрд рублей.
В следующем году объем привлечения средств населения в банковской системе продолжит рост. По нашим прогнозам, он составит около 12%, в первую очередь — за счет рублевых накоплений, которые по-прежнему будут расти более активными темпами. До конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей, — добавил Георгий Горшков.