В Армизонском районе прием пациентов провели врачи из Ишима

Posted 14 декабря, 05:12
Published 14 декабря, 05:12
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
По итогам выездного дня, консультацию и корректировку ранее назначенного лечения получили 62 жителей Армизонского.
«Практика выезда городских врачей в сельскую местность имеет множество преимуществ. Во-первых, это позволяет сельским жителям получать квалифицированную медицинскую помощь без необходимости долгих поездок в город. Врачи проводят осмотры, назначают лечение, а также дают рекомендации по поддержанию здоровья. Это поможет своевременно выявлять и профилактировать различные заболевания», — отметил заведующий райбольницей Виталий Ушаков.
Также скоро в район приедут врачи из Тюмени. Записаться к ним на прием, который пройдет 17 декабря, можно по телефону: +7 34547 233 32.
Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более.