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Posted 14 декабря, 05:12

Published 14 декабря, 05:12

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Армизонском районе прием пациентов провели врачи из Ишима

В Армизонском районе прием пациентов провели врачи из Ишима

14 декабря 2023, 05:12
Фото: Midjourney
Накануне, 13 декабря, в поликлинике Армизонской районной больницы работали врачи Ишима. В составе врачебной бригады были узкие специалисты: врач-кардиолог, врач-эндокринолог, врач-ревматолог, сообщает депздрав Тюменской области.

По итогам выездного дня, консультацию и корректировку ранее назначенного лечения получили 62 жителей Армизонского.

«Практика выезда городских врачей в сельскую местность имеет множество преимуществ. Во-первых, это позволяет сельским жителям получать квалифицированную медицинскую помощь без необходимости долгих поездок в город. Врачи проводят осмотры, назначают лечение, а также дают рекомендации по поддержанию здоровья. Это поможет своевременно выявлять и профилактировать различные заболевания», — отметил заведующий райбольницей Виталий Ушаков.

Также скоро в район приедут врачи из Тюмени. Записаться к ним на прием, который пройдет 17 декабря, можно по телефону: +7 34547 233 32.

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более.

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