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В тюменской ОКБ №2 появился новый томограф

В тюменскую ОКБ №2 завезли новое дорогостоящее оборудование

13 декабря 2023, 04:22
Фото: 1MI

В тюменской ОКБ №2 появился новый томограф

Новый компьютерный томограф появился во взрослом стационаре тюменской ОКБ №2. Он был установлен в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
«Данный КТ-аппарат является одним из самых мощных в нашем городе. Его отличительной способностью можно выделить скорость сканирования 0,3 секунды. Ведь это очень важно при диагностике детей в возрасте менее трех лет. Ребенок не успеет сделать движение, а благодаря быстроте выполнения, мы получим правильный результат», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.

Помимо этого, аппарат оснащен специальными опциями для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ЭКГ-синхронизатором и дополнительным оборудованием для сосудистых исследований. Также томограф оборудован системой шумоподавления и успокаивающим освещением.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли пассажира самолета. У мужчины во время полета встало сердце.

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