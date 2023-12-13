В тюменскую ОКБ №2 завезли новое дорогостоящее оборудование

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
«Данный КТ-аппарат является одним из самых мощных в нашем городе. Его отличительной способностью можно выделить скорость сканирования 0,3 секунды. Ведь это очень важно при диагностике детей в возрасте менее трех лет. Ребенок не успеет сделать движение, а благодаря быстроте выполнения, мы получим правильный результат», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.
Помимо этого, аппарат оснащен специальными опциями для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ЭКГ-синхронизатором и дополнительным оборудованием для сосудистых исследований. Также томограф оборудован системой шумоподавления и успокаивающим освещением.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли пассажира самолета. У мужчины во время полета встало сердце.