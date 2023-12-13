В тюменскую ОКБ №2 завезли новое дорогостоящее оборудование

Помимо этого, аппарат оснащен специальными опциями для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ЭКГ-синхронизатором и дополнительным оборудованием для сосудистых исследований. Также томограф оборудован системой шумоподавления и успокаивающим освещением.