nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 13:43

Published 7 декабря, 13:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Тюменской области удалось добиться улучшения медико-демографических показателей

Тюменской области удалось добиться улучшения медико-демографических показателей

7 декабря 2023, 13:43
Фото: Midjourney
Несмотря на сменяющие друг друга вызовы, в Тюменской области удалось добиться улучшения основных медико-демографических показателей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на заседании Совета при полпреде, которое провел полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
Фото: Пресс-служба губернатора ТО

Александр Моор доложил, что с начала года общая смертность населения в Тюменской области снизилась почти на 7%. Такой результат стал возможен, в том числе реализации региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«За три года мы значительно улучшили материально-техническое оснащение поликлиник, районных больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня мы видим, что, по оценке общественного мнения, удовлетворенность населения медицинской помощью составляет свыше 55% при заданном плановом значении показателя 48%», — пояснил губернатор ТО.

Также глава региона рассказал, что в 2023 году в Тюменской области капитально отремонтированы пять медучреждений, закуплено 278 единиц медицинского оборудования, в том числе:

  • 2 аппарата КТ,
  • 1 МРТ,
  • 5 флюорографов,
  • 5 маммографов,
  • 6 рентгенов,
  • 25 санитарных автомобилей.

В планах на следующий год — строительство поликлиники в Тюменском районе, капремонт 12 медурчеждений, установка 19 модульных ФАПов и одной врачебной амбулатории, закупка 17 единиц спецтранспорта и 101 единицы медоборудования. Планируется начать капремонт на 12 объектах здравоохранения, переходящих на 2025 год.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная отраслевая программа развития здравоохранения и программа реализации национального проекта «Здоровье».

Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, кто из тюменских медиков получит губернаторскую выплатуНаблюдали 120 хирургов: тюменские врачи удачно прооперировали юного пациентаТюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кг
#Здравоохранение
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Сегодня, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Сегодня, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Сегодня, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Сегодня, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Сегодня, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Сегодня, 08:14