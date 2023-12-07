Тюменской области удалось добиться улучшения медико-демографических показателей

Posted 7 декабря, 13:43
Published 7 декабря, 13:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Александр Моор доложил, что с начала года общая смертность населения в Тюменской области снизилась почти на 7%. Такой результат стал возможен, в том числе реализации региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.
«За три года мы значительно улучшили материально-техническое оснащение поликлиник, районных больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня мы видим, что, по оценке общественного мнения, удовлетворенность населения медицинской помощью составляет свыше 55% при заданном плановом значении показателя 48%», — пояснил губернатор ТО.
Также глава региона рассказал, что в 2023 году в Тюменской области капитально отремонтированы пять медучреждений, закуплено 278 единиц медицинского оборудования, в том числе:
В планах на следующий год — строительство поликлиники в Тюменском районе, капремонт 12 медурчеждений, установка 19 модульных ФАПов и одной врачебной амбулатории, закупка 17 единиц спецтранспорта и 101 единицы медоборудования. Планируется начать капремонт на 12 объектах здравоохранения, переходящих на 2025 год.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная отраслевая программа развития здравоохранения и программа реализации национального проекта «Здоровье».