С начала года из тюменских семей сбежали более 300 детей

В 2023 году более 300 детей сбежали из семей Тюменской области

В этом году самовольно уходил из дома 331 ребенок, при этом, 92 из них ранее уже сбегали из семьи. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре Тюменской области.