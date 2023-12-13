С начала года из тюменских семей сбежали более 300 детей

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Всего начала года в полицию поступили 415 заявлений, связанных со сбежавшими из дома детьми. В 374 случаях детей находили в первые же сутки. Самый длительный период поисков пропавшего — 9 дней.
Согласно статистике, чаще всего из дома сбегают девочки. Возраст сбегающих подростков варьируется от 13 до 16 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году тюменцы бросили в роддомах 11 детей. Сейчас в доме ребенка находятся 55 детей.