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Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В 2023 году более 300 детей сбежали из семей Тюменской области

С начала года из тюменских семей сбежали более 300 детей

13 декабря 2023, 07:16
Фото: Midjourney

В 2023 году более 300 детей сбежали из семей Тюменской области

В этом году самовольно уходил из дома 331 ребенок, при этом, 92 из них ранее уже сбегали из семьи. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре Тюменской области.
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Дети

Всего начала года в полицию поступили 415 заявлений, связанных со сбежавшими из дома детьми. В 374 случаях детей находили в первые же сутки. Самый длительный период поисков пропавшего — 9 дней.

Согласно статистике, чаще всего из дома сбегают девочки. Возраст сбегающих подростков варьируется от 13 до 16 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году тюменцы бросили в роддомах 11 детей. Сейчас в доме ребенка находятся 55 детей.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Тюменцы#Поиски#Поиск человека#Поиск#Любовь Селезнева
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