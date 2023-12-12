Беатрис и Фадей: тюменский ЗАГС назвал редкие и популярные в этом году имена детей

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В этом году в Бердюжском, Упоровском и Вагайском районах девочки рождались чаще мальчиков. По рождению мальчиков лидируют Аромашевский, Армизонский и Викуловский районы.
С начала года в Тюменской области родились 7815 девочек. Самыми популярными именами стали София, Ева, Анна, Мария и Виктория, а редкими — Савельяна, Николетта, Беатрис, Мальвина и Настасья.
За минувшие 11 месяцев в регионе зарегистрировано 8473 рождения мальчиков. Чаще всего их называли Александрами, Артемами, Михаилами, Иванами и Максимами. Самые редкие имена — Янислав, Енисей, Лаврентий, Никодим и Фадей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год 33 осиротевших ребенка нашли родителей. В настоящее время в регионе проживают 1.3 тысячи детей-сирот.