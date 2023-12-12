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Тюменский ЗАГС назвал необычные и популярные имена новорожденных

Беатрис и Фадей: тюменский ЗАГС назвал редкие и популярные в этом году имена детей

12 декабря 2023, 06:14
Фото: 1MI

Тюменский ЗАГС назвал необычные и популярные имена новорожденных

За 11 месяцев 2023 года в Тюменской области родились 16 288 детей, сообщает региональный ЗАГС. Специалисты рассказали, какие районы лидируют по рождению мальчиков и девочек.
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Дети

В этом году в Бердюжском, Упоровском и Вагайском районах девочки рождались чаще мальчиков. По рождению мальчиков лидируют Аромашевский, Армизонский и Викуловский районы.

С начала года в Тюменской области родились 7815 девочек. Самыми популярными именами стали София, Ева, Анна, Мария и Виктория, а редкими — Савельяна, Николетта, Беатрис, Мальвина и Настасья.

За минувшие 11 месяцев в регионе зарегистрировано 8473 рождения мальчиков. Чаще всего их называли Александрами, Артемами, Михаилами, Иванами и Максимами. Самые редкие имена — Янислав, Енисей, Лаврентий, Никодим и Фадей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год 33 осиротевших ребенка нашли родителей. В настоящее время в регионе проживают 1.3 тысячи детей-сирот.

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#Общество#Дети#Новости тюмени#Тюменцы#Статистика#Младенцы#Имена#Популярные имена#Любовь Селезнева
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