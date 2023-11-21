Соцслужбы Тюмени не стали отбирать младенца у отца-блогера за «грудное вскармливание»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Днем ранее Следственный комитет инициировал проверку по публикации в соцсетях видео, на котором Сулейман Полищук прикладывает к своей груди своего сына. Ролики блогера вызвали общественный резонанс, чем и привлекли внимание к семьей чиновников.
«Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания», — цитирует издание комментарий ведомства.
Ранее «Наш город» узнал у экспертов правомерность действий тюменского блогера по отношению к сыну-инвалиду. Уже тогда они признались, что мужчине скорее всего не будет никакого наказания, а провоцирующие ролики он снимает ради хайпа.