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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Соцслужбы Тюмени не стали отбирать младенца у отца-блогера за «грудное вскармливание»

Соцслужбы Тюмени не стали отбирать младенца у отца-блогера за «грудное вскармливание»

21 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Новорожденный сын тюменца Сулеймана Полищука останется жить в семье. Для его изъятия у родителей нет оснований. Об этом РИА Новости заявили в департаменте соцразвития Тюменской области.

Днем ранее Следственный комитет инициировал проверку по публикации в соцсетях видео, на котором Сулейман Полищук прикладывает к своей груди своего сына. Ролики блогера вызвали общественный резонанс, чем и привлекли внимание к семьей чиновников.

«Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания», — цитирует издание комментарий ведомства.

Ранее «Наш город» узнал у экспертов правомерность действий тюменского блогера по отношению к сыну-инвалиду. Уже тогда они признались, что мужчине скорее всего не будет никакого наказания, а провоцирующие ролики он снимает ради хайпа.

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