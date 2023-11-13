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В Тюменской области в 2023 году 33 осиротевших ребёнка нашли новых родителей

В Тюменской области в 2023 году 33 осиротевших ребёнка нашли новых родителей

13 ноября 2023, 11:35
Фото: Midjourney
В настоящее время на территории Тюменской области проживают 1,3 тысячи детей сирот и более 4,6 тысячи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них в этом году в новые семьи попали несколько десятков ребят.

Как пишет «АиФ Тюмень» со ссылкой на данные регионального департамента соцразвития, в 2023 году усыновление оформлено на 33 ребёнка — 16 мальчиков и 17 девочек.

«Чаще всего в новые семьи отправляются дети до трех лет, но за этот год возраст усыновлённых варьируется от одного месяца до 17 лет», — сказано в сообщении.

С начала года в родильных домах области оставлено 11 детей, из Дома малютки забрали четырех малышей.

Ранее «Наш город» рассказал о судьбе тюменского подростка, которого забрали в детдом от мамы, ограниченной в родительских правах из-за психического заболевания. Однако мальчик утверждает, что диагноз ей поставлен неверно и он хочет вернуться в семью. Ребенок через соцсети обратился к главе СКР с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.

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#Общество#Ирина Швецова#Сироты#Усыновление#Опека#Сирота
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