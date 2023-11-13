В Тюменской области в 2023 году 33 осиротевших ребёнка нашли новых родителей

Ранее «Наш город» рассказал о судьбе тюменского подростка, которого забрали в детдом от мамы, ограниченной в родительских правах из-за психического заболевания. Однако мальчик утверждает, что диагноз ей поставлен неверно и он хочет вернуться в семью. Ребенок через соцсети обратился к главе СКР с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.