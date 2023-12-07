С начала года тюменцы бросили в роддомах 11 детей

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Они также уточнили, что в этом году в доме ребенка больше мальчиков, чем девочек. Как правило, дети попадают туда в первый год жизни.
«Сейчас в региональном специализированном доме ребенка находятся 55 детей, из них 34 мальчика и 21 девочка. Возраст самого старшего ребенка — 5 лет, самого младшего — 4 месяца», — рассказала заместитель директора департамента соцразвития региона Ирина Ожогина.
Специалисты осматривают прибывших детей и определяют в одну из групп. Каждая группа сформирована с учетом возраста, родственных связей и наличия или отсутствия каких-либо медицинских проблем.
Стоит отметить, что в доме ребенка живут не только сироты. Там также могут помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: дети в возрасте до трех лет могут временно проживать на бесплатной основе.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года из тюменских семей забрали пять детей. В основном, их забирают у родителей, ведущих асоциальный образ жизни.