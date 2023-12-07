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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:09

В 2023 году жители Тюмени бросили в роддомах 11 детей

С начала года тюменцы бросили в роддомах 11 детей

7 декабря 2023, 03:07
Фото: 1MI

В 2023 году жители Тюмени бросили в роддомах 11 детей

В этом году в тюменском доме ребенка появился самый юный подопечный: малышу нет и полугода. Об этом «72.ru» рассказали представители департамента соцразвития Тюменской области.
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Дети

Они также уточнили, что в этом году в доме ребенка больше мальчиков, чем девочек. Как правило, дети попадают туда в первый год жизни.

«Сейчас в региональном специализированном доме ребенка находятся 55 детей, из них 34 мальчика и 21 девочка. Возраст самого старшего ребенка — 5 лет, самого младшего — 4 месяца», — рассказала заместитель директора департамента соцразвития региона Ирина Ожогина.

Специалисты осматривают прибывших детей и определяют в одну из групп. Каждая группа сформирована с учетом возраста, родственных связей и наличия или отсутствия каких-либо медицинских проблем.

Стоит отметить, что в доме ребенка живут не только сироты. Там также могут помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: дети в возрасте до трех лет могут временно проживать на бесплатной основе.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года из тюменских семей забрали пять детей. В основном, их забирают у родителей, ведущих асоциальный образ жизни.

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