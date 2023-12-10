«На детей надавили»: тюменская школа покрывает педагога, обвиненного в домогательстве

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Женщина отмечает, что конфликт начался с обращения взрослых — пожаловались на домогательства к ребенку родители одной из школьниц.
«Он позволял себе многое. Девочек мог ущипнуть, обнять, погладить. Родители некоторых детей обратились в прокуратуру. Директор почему-то не встала на сторону детей, а встала на защиту этого учителя. Также она собирала деньги с преподавателей ему на адвоката. И детям, по которым идут разбирательства в суде, пришлось очень тяжело! Они подверглись буллингу со стороны учителей. Это очень страшно», — рассказала 72.RU женщина.
По ее словам, из-за давления в настоящее время идут разбирательства только по одному случаю — остальные пострадавшие молчат из-за того, что напуганы.
Директор школы Надежда Ваганова в свою очередь отмечает, что в самом начале с жалобой на педагога обратились две девочки. Однако позже обе они поменяли показания — говорят, что ничего не помнят.
«Учитель уже не работает с 1 марта и давно здесь не появляется. Мы вчера приехали с судебного слушания. Они до такого довели эту ситуацию, что человеку уже жить не хочется. Его оболгали со всех сторон», — говорит директор Велижанской школы.
Руководитель учебного заведения считает, что педагога оклеветали. В его невиновности уверены большая часть местных жителей.
В настоящее время судебный процесс продолжается. Официально педагогу предъявлено обвинение по статье 135 Уголовного кодекса «Совершение развратных действий по отношению к несовершеннолетним», пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что учителя географии Омутинской школы обвинили в домогательствах к детям. В минувшем году на него завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В этом году Омутинский районный суд признал педагога невменяемым и отправил на принудительное лечение. Однако адвокату удалось оспорить данное решение. В ближайшее время дело будет рассматриваться в Тюмени с самого начала.