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Физрука тюменской школы обвинили в домогательствах к детям

«На детей надавили»: тюменская школа покрывает педагога, обвиненного в домогательстве

10 декабря 2023, 09:23
Фото: 1MI

Физрука тюменской школы обвинили в домогательствах к детям

В Нижнетавдинском районе продолжаются разбирательства по делу учителя физкультуры Велижанской школы. Педагога обвиняют в домогательствах к учащимся. По словам одной из сотрудниц общеобразовательного учреждения, директор школы пытается покрывать обвиненного педагога.
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Дети

Женщина отмечает, что конфликт начался с обращения взрослых — пожаловались на домогательства к ребенку родители одной из школьниц.

«Он позволял себе многое. Девочек мог ущипнуть, обнять, погладить. Родители некоторых детей обратились в прокуратуру. Директор почему-то не встала на сторону детей, а встала на защиту этого учителя. Также она собирала деньги с преподавателей ему на адвоката. И детям, по которым идут разбирательства в суде, пришлось очень тяжело! Они подверглись буллингу со стороны учителей. Это очень страшно», — рассказала 72.RU женщина.

По ее словам, из-за давления в настоящее время идут разбирательства только по одному случаю — остальные пострадавшие молчат из-за того, что напуганы.

Директор школы Надежда Ваганова в свою очередь отмечает, что в самом начале с жалобой на педагога обратились две девочки. Однако позже обе они поменяли показания — говорят, что ничего не помнят.

«Учитель уже не работает с 1 марта и давно здесь не появляется. Мы вчера приехали с судебного слушания. Они до такого довели эту ситуацию, что человеку уже жить не хочется. Его оболгали со всех сторон», — говорит директор Велижанской школы.

Руководитель учебного заведения считает, что педагога оклеветали. В его невиновности уверены большая часть местных жителей.

В настоящее время судебный процесс продолжается. Официально педагогу предъявлено обвинение по статье 135 Уголовного кодекса «Совершение развратных действий по отношению к несовершеннолетним», пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что учителя географии Омутинской школы обвинили в домогательствах к детям. В минувшем году на него завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В этом году Омутинский районный суд признал педагога невменяемым и отправил на принудительное лечение. Однако адвокату удалось оспорить данное решение. В ближайшее время дело будет рассматриваться в Тюмени с самого начала.

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