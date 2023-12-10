«На детей надавили»: тюменская школа покрывает педагога, обвиненного в домогательстве

Ранее «Наш Город» писал, что учителя географии Омутинской школы обвинили в домогательствах к детям. В минувшем году на него завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В этом году Омутинский районный суд признал педагога невменяемым и отправил на принудительное лечение. Однако адвокату удалось оспорить данное решение. В ближайшее время дело будет рассматриваться в Тюмени с самого начала.