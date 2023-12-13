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Более 10 тысяч семей Тюменской области направили маткапитал на жилье

Более 10 тысяч семей тюменской области направили маткапитал на жилье

13 декабря 2023, 03:41
Фото: 1MI

Более 10 тысяч семей Тюменской области направили маткапитал на жилье

Чаще всего тюменцы направляют маткапитал именно на покупку жилья. Некоторые также тратят его на погашение кредитов.

В 2023 году 10 603 семьи Тюменской области улучшили жилищные условия за счет маткапитала. При этом, 1 364 семьи направили деньги непосредственно на покупку недвижимости.

Всего региональное отделение СФО перечислило по их заявлениям 714 миллионов рублей. Еще 8 778 семей направили маткапитал на погашение кредитов в банках на общую сумму 5.2 миллиарда рублей.

В СФР отметили, что покупка жилья — один из самых популярных способов использования маткапитала. Тюменцам напомнили, что потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года, а жилье должно находиться в России.

Ранее «Наш город» сообщал, что сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской области. Всего с начала СВО в регион прибыли около 2 800 беженцев.

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#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Семья#Готовое жилье#Маткапитал#Любовь Селезнева
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