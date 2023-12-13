Более 10 тысяч семей Тюменской области направили маткапитал на жилье

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
В 2023 году 10 603 семьи Тюменской области улучшили жилищные условия за счет маткапитала. При этом, 1 364 семьи направили деньги непосредственно на покупку недвижимости.
Всего региональное отделение СФО перечислило по их заявлениям 714 миллионов рублей. Еще 8 778 семей направили маткапитал на погашение кредитов в банках на общую сумму 5.2 миллиарда рублей.
В СФР отметили, что покупка жилья — один из самых популярных способов использования маткапитала. Тюменцам напомнили, что потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года, а жилье должно находиться в России.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской области. Всего с начала СВО в регион прибыли около 2 800 беженцев.