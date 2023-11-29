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В Тюменской области за год из семей забрали пять детей

С начала года из тюменских семей забрали пять детей

29 ноября 2023, 02:54
Фото: 1MI

В Тюменской области за год из семей забрали пять детей

Основная причина, по которой забирают ребенка — асоциальное поведение родителей. Бывают и такие случаи, когда у родителей обнаруживают психические заболевания.
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Дети

С начала 2023 года в Тюменской области из семей забрали пять детей. Об этом рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Ирина Энгер «Ura.ru».

«В этом году в Тюменской области отобрали пять детей, в прошло году было 13. Главной причиной, по которой отбирали детей, является асоциальное поведение родителей», — сообщила Энгер.

Под асоциальным поведением подразумевается злоупотребление алкоголем или уклонение от воспитания ребенка. Также, по словам специалиста, были и такие случаи, когда у родителей выявляли расстройства психики. Таких родителей в дальнейшем признают недееспособными.

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В качестве примера Энгер привела случай, когда в Аромашевском районе неадекватная мама кидалась вещами и в целом вела себя агрессивно. Ребенка у нее забрали.

Специалист также дополнила, что родители редко восстанавливаются в родительских правах, так как мало у кого из них есть к этому интерес. За последние два года восстановились в правах всего 10 человек в отношении 18 детей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в 2023 году в Тюменской области 33 осиротевших ребенка нашли новых родителей. В настоящее время на территории региона проживают 1.3 тысячи детей-сирот.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Тюменцы#Родители#Родительские права#Опека#Любовь Селезнева
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