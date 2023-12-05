Тюменские родители, воспитывающие детей с ОВЗ, получат «Передышку»

В Тюмени открылся центр для детей с ОВЗ с родительской «Передышкой»

В Тюмени открылся центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Пока ребята будут заниматься со специалистами, их родители смогут отдохнуть. Специально для них здесь стартовал проект «Передышка».