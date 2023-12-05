Тюменские родители, воспитывающие детей с ОВЗ, получат «Передышку»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В открытии центра, которое состоялось сегодня, 5 декабря, приняла участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Проект реализуется по поручению президента, пилоты внедряются в семи регионах, в том числе в Тюмени. Мне важно своими глазами увидеть, как процесс проходит на местах. Смотрим на потребности каждого региона, где что требуется. Моя мечта, чтобы в каждом муниципалитете были группы продленного дня, где родители особенных детей могут на время оставить их на специалистов, а сами получить свободное время», — цитирует детского омбудсмена УРА. ру.
Центр будет принимать детей с ОВЗ от трех до восемнадцати лет. Также на базе учреждения планируется проводить семинары для родителей, обучение детей бытовым навыкам, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков.