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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Тюмени открылся центр для детей с ОВЗ с родительской «Передышкой»

Тюменские родители, воспитывающие детей с ОВЗ, получат «Передышку»

5 декабря 2023, 16:27
Фото: Midjourney

В Тюмени открылся центр для детей с ОВЗ с родительской «Передышкой»

В Тюмени открылся центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Пока ребята будут заниматься со специалистами, их родители смогут отдохнуть. Специально для них здесь стартовал проект «Передышка».
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Дети
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ТюмениДетский омбудсмен Мария Львова-Белова в Тюмени
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Тюмени
Фото: Информцентр правительства ТО

В открытии центра, которое состоялось сегодня, 5 декабря, приняла участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Проект реализуется по поручению президента, пилоты внедряются в семи регионах, в том числе в Тюмени. Мне важно своими глазами увидеть, как процесс проходит на местах. Смотрим на потребности каждого региона, где что требуется. Моя мечта, чтобы в каждом муниципалитете были группы продленного дня, где родители особенных детей могут на время оставить их на специалистов, а сами получить свободное время», — цитирует детского омбудсмена УРА. ру.

Центр будет принимать детей с ОВЗ от трех до восемнадцати лет. Также на базе учреждения планируется проводить семинары для родителей, обучение детей бытовым навыкам, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков.

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#Общество#Ирина Швецова#Дети#Омбудсмен#ОВЗ
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