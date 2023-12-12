В Тюмени сдан дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

Это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций, отметил Сергей Шустов. В рамках первого проекта застройщик «Страна Запад» возводит 24 многоквартирных дома в ЖК «Домашний» мкр. Плеханово. В них смогут жить 8,5 тысячи семей. На средства льготного займа построены газовая котельная, инженерные сети и дороги.