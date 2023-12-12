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Posted 12 декабря, 13:13

Published 12 декабря, 13:13

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Тюмени сдан дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

В Тюмени сдан дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

12 декабря 2023, 13:13
Фото: 1MI
На Московском тракте в Тюмени появилась еще одна новостройка — 30-квартирный дом построен с использованием средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Накануне новостройка была успешно введена в эксплуатацию, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в торжественной церемонии ввода в строй первого дома в новом жилом массиве принял участие заместитель главы региона Сергей Шустов. Качество строительства оценил и управляющий директор Института развития ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

На территории площадью 109 га застройщик «ИСБ-Девелопмент» ведет строительство четырех домов в первой очереди площадью 81 тысяча кв. метров. Жилой комплекс рассчитан на 1 тысячу 127 квартир. Всего в течение десяти лет планируется возведение более 500 тысяч кв. метров жилья.

В целях успешной реализации жилищного проекта ДОМ. РФ в рамках механизма инфраструктурных облигаций выделила застройщику льготный заем в размере 810 миллионов рублей. Денежные средства направлены на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей. Доступные средства на начальном этапе позволяют застройщикам оперативно создавать надежную инфраструктуру для будущих жильцов.

Это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций, отметил Сергей Шустов. В рамках первого проекта застройщик «Страна Запад» возводит 24 многоквартирных дома в ЖК «Домашний» мкр. Плеханово. В них смогут жить 8,5 тысячи семей. На средства льготного займа построены газовая котельная, инженерные сети и дороги.

Напомним, что Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций. В ноябре 2022 года был введен в строй дом в мкр. Плеханово.

#Ирина Швецова
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