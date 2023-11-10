Тюменским сиротам в 2023 году предоставят более 400 квартир

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В Тюменской области до конца года сиротам предоставят 419 квартир. В прошлом году для данной категории граждан выделили 500 квартир. Как сообщает Главное управление строительства, недвижимость закупается в специализированный жилфонд региона.
Средства на эту цель выделяются из регионального бюджета. Закупкой квартир занимается ГУС, а ведением очереди и предоставлением недвижимости — департамент соцразвития.
Жилье, которое получают сироты, полностью благоустроено: там сделан ремонт и имеется вся необходимая сантехника и мебель. Договор соцнайма сироты заключают с муниципалитетом, который помогает им выстроить отношения с управляющей компанией и решить все вопросы.
Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменские «вторички» подорожали на 3 процента за месяц. Средняя стоимость квартиры увеличилась до 5.9 миллиона рублей.