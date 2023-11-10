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Тюменским сиротам в 2023 году предоставят более 400 квартир

Тюменским сиротам в 2023 году предоставят более 400 квартир

10 ноября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Деньги на закупку недвижимости выделяются из бюджета региона. В этом году сиротам выделили меньше квартир, чем в прошлом.

В Тюменской области до конца года сиротам предоставят 419 квартир. В прошлом году для данной категории граждан выделили 500 квартир. Как сообщает Главное управление строительства, недвижимость закупается в специализированный жилфонд региона.

Средства на эту цель выделяются из регионального бюджета. Закупкой квартир занимается ГУС, а ведением очереди и предоставлением недвижимости — департамент соцразвития.

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Жилье, которое получают сироты, полностью благоустроено: там сделан ремонт и имеется вся необходимая сантехника и мебель. Договор соцнайма сироты заключают с муниципалитетом, который помогает им выстроить отношения с управляющей компанией и решить все вопросы.

Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменские «вторички» подорожали на 3 процента за месяц. Средняя стоимость квартиры увеличилась до 5.9 миллиона рублей.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Тюменцы#Жилье#Квартиры#Дети-сироты#Сироты#Готовое жилье#Любовь Селезнева
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