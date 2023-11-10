Тюменским сиротам в 2023 году предоставят более 400 квартир

Жилье, которое получают сироты, полностью благоустроено: там сделан ремонт и имеется вся необходимая сантехника и мебель. Договор соцнайма сироты заключают с муниципалитетом, который помогает им выстроить отношения с управляющей компанией и решить все вопросы.