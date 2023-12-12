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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Тюменский аккумуляторный завод попал под санкции США

12 декабря 2023, 16:36
Тюменский аккумуляторный завод стал одним из предприятий, попавших в очередной санкционный список США. Всего в него вошли больше 200 компаний и 23 физлица.
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Санкции

Тюменское предприятие попало под санкции параллельно, например, с «Экспобанком», заводом «Сельмаш», управляющей компанией «Москва Сити» и предпринимателями Владиславом Свибловым и Иванов Тавриным.

Санкции против российских предприятий и бизнесменов США сегодня ввели из-за обвинений в якобы военном сотрудничестве с Северной Кореей, сообщают федеральные СМИ.

Аккумуляторный завод, зарегистрированный в доме номер 103 по улице Ямской в Тюмени, напомним, занимается производством нескольких десятков видов аккумуляторных батарей и составных частей для них. В том числе, продукция производителя используется для автомобилей. Бренд прославил Тюмень и по всей стране, и за рубежом. Торговые представительства, отмечается на сайте компании, открыты в 50 городах России и стран СНГ.

Ранее «Наш город» рассказывал о компаниях, которые попали под санкции Украины. Это предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения: ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО». Теперь они не смогут иметь экономическое взаимодействие с Украиной.

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#Тюмень#Россия#Автомобили#Санкции#США#Инна Доровская#Аккумуляторные батареи#Тюменский аккумуляторный завод
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