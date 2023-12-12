Тюменский аккумуляторный завод попал под санкции США

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Тюменское предприятие попало под санкции параллельно, например, с «Экспобанком», заводом «Сельмаш», управляющей компанией «Москва Сити» и предпринимателями Владиславом Свибловым и Иванов Тавриным.
Санкции против российских предприятий и бизнесменов США сегодня ввели из-за обвинений в якобы военном сотрудничестве с Северной Кореей, сообщают федеральные СМИ.
Аккумуляторный завод, зарегистрированный в доме номер 103 по улице Ямской в Тюмени, напомним, занимается производством нескольких десятков видов аккумуляторных батарей и составных частей для них. В том числе, продукция производителя используется для автомобилей. Бренд прославил Тюмень и по всей стране, и за рубежом. Торговые представительства, отмечается на сайте компании, открыты в 50 городах России и стран СНГ.
Ранее «Наш город» рассказывал о компаниях, которые попали под санкции Украины. Это предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения: ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО». Теперь они не смогут иметь экономическое взаимодействие с Украиной.