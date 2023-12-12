Тюменский аккумуляторный завод попал под санкции США

Аккумуляторный завод, зарегистрированный в доме номер 103 по улице Ямской в Тюмени, напомним, занимается производством нескольких десятков видов аккумуляторных батарей и составных частей для них. В том числе, продукция производителя используется для автомобилей. Бренд прославил Тюмень и по всей стране, и за рубежом. Торговые представительства, отмечается на сайте компании, открыты в 50 городах России и стран СНГ.