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На 10 лет: две тюменские компании попали под санкции Зеленского

16 апреля 2023, 03:06

Две тюменские компании попали под санкции Украины

Срок санкций, которые ввел президент Украины против тюменских компаний ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО» составляет 10 лет.
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Санкции

Украинский президент ввел санкции против двух компаний Тюменской области на десять лет. Это предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения: ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО». Теперь они не смогут иметь экономическое взаимодействие с Украиной.

Активы компаний на Украине заблокируют, а все торговые операции между предприятиями и этой страной будут прекращены. Представителям организаций запрещен въезд в страну и аренда имущества на Украине.

Указы появились на официальном сайте Владимира Зеленского.

Всего Украина ввела в санкционный список 254 российские компании в сфере цифровых технологий. В их числе «Яндекс», «ВК», «Рамблер», «Газпромнефть — цифровые решения» и другие.

Ранее «Наш Город» писал, что сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством.

 

Сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством
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#Олеся Киреева#Санкции#Новости тюмени#Общество#Деньги#Экономика#Тюмень
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