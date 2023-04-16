На 10 лет: две тюменские компании попали под санкции Зеленского

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Украинский президент ввел санкции против двух компаний Тюменской области на десять лет. Это предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения: ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО». Теперь они не смогут иметь экономическое взаимодействие с Украиной.
Активы компаний на Украине заблокируют, а все торговые операции между предприятиями и этой страной будут прекращены. Представителям организаций запрещен въезд в страну и аренда имущества на Украине.
Указы появились на официальном сайте Владимира Зеленского.
Всего Украина ввела в санкционный список 254 российские компании в сфере цифровых технологий. В их числе «Яндекс», «ВК», «Рамблер», «Газпромнефть — цифровые решения» и другие.
Ранее «Наш Город» писал, что сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством.