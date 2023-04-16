На 10 лет: две тюменские компании попали под санкции Зеленского

Украинский президент ввел санкции против двух компаний Тюменской области на десять лет. Это предприятия, которые занимаются разработкой программного обеспечения: ООО «Галактика Сибирь» и ООО «Барс-СПО». Теперь они не смогут иметь экономическое взаимодействие с Украиной.