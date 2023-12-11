Тюменцам расскажут, как действовать при угрозе террористического акта

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:44
Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проведут для неработающих горожан занятия по теме: «Действия населения при угрозе и совершении террористических актов. Обеспечение личной безопасности».
Занятия будут проводиться в учебно-консультационных пунктах, расположенных в городских библиотеках. Начало в 11:00.
12 декабря северян ждут в центральной городской библиотеке на Луначарского, 13 декабря в библиотеке №4 на Ватутина, 14 декабря в библиотеке №7 на Камчатской, а 15 декабря в библиотеке №16 на Олимпийской.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителю Тюмени грозит тюремный срок за оправдание терроризма в интернете. Мужчина поддерживал националистические движения и применение насилия.