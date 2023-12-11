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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Жителей Тюмени познакомят с действиями при угрозе террористического акта

Тюменцам расскажут, как действовать при угрозе террористического акта

11 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI

Жителей Тюмени познакомят с действиями при угрозе террористического акта

Жители Тюмени смогут узнать, как обезопасить себя при угрозе и совершении террористического акта. Занятия пройдут в четырех библиотеках города.

Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проведут для неработающих горожан занятия по теме: «Действия населения при угрозе и совершении террористических актов. Обеспечение личной безопасности».

Занятия будут проводиться в учебно-консультационных пунктах, расположенных в городских библиотеках. Начало в 11:00.

12 декабря северян ждут в центральной городской библиотеке на Луначарского, 13 декабря в библиотеке №4 на Ватутина, 14 декабря в библиотеке №7 на Камчатской, а 15 декабря в библиотеке №16 на Олимпийской.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителю Тюмени грозит тюремный срок за оправдание терроризма в интернете. Мужчина поддерживал националистические движения и применение насилия.

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