«Работал на ВСУ»: тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Теперь жителя Тюменской области будут судить по статье 275 УК ФР. Как рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ России по Тюменской области, обвиняемый уже задержан и ожидает суда.
«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ. По версии следствия, указанный гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области», — сообщили силовики.
Отметим, что уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы.