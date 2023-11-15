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Тюменцу грозит пожизненный срок по статье за госизмену и работу на ВСУ.

«Работал на ВСУ»: тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену

15 ноября 2023, 09:30
Фото: РУ ФСБ России по Тюменской области
Тюменцу грозит пожизненный срок по статье за госизмену и работу на ВСУ.

Тюменцу грозит пожизненный срок по статье за госизмену и работу на ВСУ

Тюменец арестован по подозрению в деятельности по заказу ВСУ. По версии следствия, мужчина передавал украинским военным информацию о военных объектах на территории Тюменской области.
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Суд

Теперь жителя Тюменской области будут судить по статье 275 УК ФР. Как рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ России по Тюменской области, обвиняемый уже задержан и ожидает суда.

«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ. По версии следствия, указанный гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области», — сообщили силовики.
Фото: РУ ФСБ России по Тюменской области

Отметим, что уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что по делу тюменской ФСБ осудили поджигателя военкомата.

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