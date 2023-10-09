Жителя тюменской "матрешки" осудили по статье за финансирование терроризма.

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Житель Сургута Насрулло Неъматжанов признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Он являлся членом межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» и переводил деньги другим ее участникам.
«Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили «Нашему городу» в ФСБ РФ по Тюменской области.
По решению суда Неъматжанов приговорен к 8 годам лишения свободы, приговор уже вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что реестр физических лиц, которые связаны с экстремистской деятельностью или терроризмом, был опубликован Федеральной службой по финансовому мониторингу. В списке содержится информация о 43 жителях Тюменской области.