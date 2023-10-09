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Жителя тюменской "матрешки" осудили по статье за финансирование терроризма.

Жителя тюменской «матрешки» осудили по статье за финансирование терроризма

9 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI
Жителя тюменской "матрешки" осудили по статье за финансирование терроризма.
Житель Сургута, член межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» признан виновным в финансировании терроризма, об этом «Нашему городу» сообщили в региональном управлении ФСБ РФ по Тюменской области.

Житель Сургута Насрулло Неъматжанов признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Он являлся членом межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» и переводил деньги другим ее участникам.

«Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили «Нашему городу» в ФСБ РФ по Тюменской области.

По решению суда Неъматжанов приговорен к 8 годам лишения свободы, приговор уже вступил в законную силу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что реестр физических лиц, которые связаны с экстремистской деятельностью или терроризмом, был опубликован Федеральной службой по финансовому мониторингу. В списке содержится информация о 43 жителях Тюменской области.

#Терроризм#Алиса Вернер
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