Генератор по подбору имен предлагает тюменцам назвать ребенка Рианной и Омаром

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В разделе параметров можно выбрать популярность имени, первую букву, длину, отчество и географию. Как отмечает «Мегатюмень», подбор имен основан на пяти тысячах реальных имен, зарегистрированных в ЗАГСе с 1 октября 2018 года.
При генерации короткого и редкого имени для девочки сервис может предложить такие варианты, как Осия, Сара, Лика, Элла, Тея и другие. Для мальчика — Анас, Арам, Омар, Аким и Аян.
Если запросить генерацию длинного имени для девочки, могут быть предложены Руслана, Самина, Афина, Рианна, Даниэла и Айлана. Мальчика же он предложит назвать Нурисламом, Самуилом, Мирасом, Салаватом или Аркадием.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за несколько дней родились тройня и три пары двойняшек. Все роды прошли успешно.