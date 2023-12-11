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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Тюменцам предлагают подобрать имя ребенку с помощью сервиса

Генератор по подбору имен предлагает тюменцам назвать ребенка Рианной и Омаром

11 декабря 2023, 08:10
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают подобрать имя ребенку с помощью сервиса

На портале ЗАГС не так давно появилась функция подбора имени будущему ребенку. Сервис помогает выбрать одно из имеющихся в перечне имен или сгенерировать случайное имя.
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Дети

В разделе параметров можно выбрать популярность имени, первую букву, длину, отчество и географию. Как отмечает «Мегатюмень», подбор имен основан на пяти тысячах реальных имен, зарегистрированных в ЗАГСе с 1 октября 2018 года.

При генерации короткого и редкого имени для девочки сервис может предложить такие варианты, как Осия, Сара, Лика, Элла, Тея и другие. Для мальчика — Анас, Арам, Омар, Аким и Аян.

Если запросить генерацию длинного имени для девочки, могут быть предложены Руслана, Самина, Афина, Рианна, Даниэла и Айлана. Мальчика же он предложит назвать Нурисламом, Самуилом, Мирасом, Салаватом или Аркадием.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за несколько дней родились тройня и три пары двойняшек. Все роды прошли успешно.

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