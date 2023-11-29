nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В Тюмени за несколько дней родились три пары двойняшек и одна тройня

В Тюмени за несколько дней родились три пары двойняшек и одна тройня

29 ноября 2023, 16:56
Фото: 1MI
Всего за несколько дней в перинатальном центре Тюмени родились три двойни и одна тройня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Фото: телеграм-канал "Здравоохранение Тюменской области"

Тройняшки родились у 25-летеней Фариды. У женщины уже есть один ребенок, а с рождением тройни — семья сразу стала многодетной. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

«Теперь в семье пополнение — сразу три мальчика весом 3198, 2720 и 3150 гр. Врачи отмечают, что это необычно крупный вес малышей при многоплодной беременности. Роды случились в 38,3 недель беременности», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года врачи перинатального центра приняли 145 двойняшек и четыре тройни.

Ранее специалисты Тюменского ЗАГСа рассказали, какие имена запрещено давать новорожденным.

Читайте также:
Тюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кгЭксперты объяснили тюменцам, почему их ребенок не станет ПрезидентомКосмос, Князь и Ульвия: названы самые необычные имена младенцев в Тюменской области
#Общество#Ирина Швецова#Новорожденные#Перинатальный центр
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Сегодня, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Сегодня, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Сегодня, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Сегодня, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Сегодня, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Сегодня, 07:31