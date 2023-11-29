В Тюмени за несколько дней родились три пары двойняшек и одна тройня

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Тройняшки родились у 25-летеней Фариды. У женщины уже есть один ребенок, а с рождением тройни — семья сразу стала многодетной. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
«Теперь в семье пополнение — сразу три мальчика весом 3198, 2720 и 3150 гр. Врачи отмечают, что это необычно крупный вес малышей при многоплодной беременности. Роды случились в 38,3 недель беременности», — отметили в ведомстве.
Всего с начала года врачи перинатального центра приняли 145 двойняшек и четыре тройни.
Ранее специалисты Тюменского ЗАГСа рассказали, какие имена запрещено давать новорожденным.