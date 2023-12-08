Выборы-2024: 70% россиян хотят, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок

Опрос проводил Фонд «Общественное мнение» 21 октября — 13 ноября 2023 года методом интервью по месту жительства респондента. В опросе участвовали 6100 респондентов 18 лет и старше со всей России. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Вопросы, которые были заданы респондентам, «Как, по Вашему мнению, следует поступить В. Путину в 2024 году?» «Какие чувства, эмоции в последнее время чаще всего вызывает у Вас В. Путин?» «Как Вы считаете, деятельность В. Путина на посту президента отвечает или не отвечает интересам таких людей, как Вы?» «Как Вам кажется, В. Путин в целом понимает или не понимает, что заботит простых людей, их потребности, интересы?» «Как Вы считаете, в целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, или такой возможности нет?» «Как Вы считаете, сейчас у молодёжи в России больше или меньше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания и способности, чем было 5 лет назад, или в этом отношении ничего не изменилось?»