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Выборы-2024: 70% россиян хотят, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок

Выборы-2024: 70% россиян хотят, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок

8 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI
Большая часть жителей России считает, что действующий президент страны Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок. Об этом сообщили 70% опрошенных россиян.

Такие данные предоставил Фонд «Общественное мнение» по результатам исследования в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, в обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. За последние годы этот показатель увеличился в два раза.

Также возросло число тех, кто заявил о готовности принять участие в избрании президента — до 78%. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%).

«Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах. С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным», — отметил политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

Опрос проводил Фонд «Общественное мнение» 21 октября — 13 ноября 2023 года методом интервью по месту жительства респондента. В опросе участвовали 6100 респондентов 18 лет и старше со всей России. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Вопросы, которые были заданы респондентам, «Как, по Вашему мнению, следует поступить В. Путину в 2024 году?» «Какие чувства, эмоции в последнее время чаще всего вызывает у Вас В. Путин?» «Как Вы считаете, деятельность В. Путина на посту президента отвечает или не отвечает интересам таких людей, как Вы?» «Как Вам кажется, В. Путин в целом понимает или не понимает, что заботит простых людей, их потребности, интересы?» «Как Вы считаете, в целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, или такой возможности нет?» «Как Вы считаете, сейчас у молодёжи в России больше или меньше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания и способности, чем было 5 лет назад, или в этом отношении ничего не изменилось?»

Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Дату объявили 7 декабря в Совете Федерации.

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