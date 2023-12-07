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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Тюменской области началась подготовка к выборам президента РФ

Тюменский избирком начал подготовку к выборам президента

7 декабря 2023, 16:26
Фото: 1MI

В Тюменской области началась подготовка к выборам президента РФ

Избирательная комиссия Тюменской области начала подготовку к выборам президента РФ. Работа стартовала сразу после того, как Совет Федерации утвердил и огласил дату выборов.

Избирком назначил ответственных за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ.

Ими стали председатель избиркома Игорь Халин, его заместитель Андрей Николаев, а также два члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса — Олег Колосов и Николай Шадрин, сообщили в правительстве Тюменской области.

Вопрос рассмотрели на заседании, которое прошло сегодня, 7 декабря. Также сегодня Советом Федерации утвердил дату выборов президента РФ — они состоятся 17 марта 2024 года.

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