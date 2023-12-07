Тюменский избирком начал подготовку к выборам президента

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Избирком назначил ответственных за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ.
Ими стали председатель избиркома Игорь Халин, его заместитель Андрей Николаев, а также два члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса — Олег Колосов и Николай Шадрин, сообщили в правительстве Тюменской области.
Вопрос рассмотрели на заседании, которое прошло сегодня, 7 декабря. Также сегодня Советом Федерации утвердил дату выборов президента РФ — они состоятся 17 марта 2024 года.