В 2023 году сумма автокредитов в Тюменской области превысила 4 млрд рублей

По оценке банка, за январь–ноябрь текущего года выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей и в два раза превысили результат всего 2022 года, а итоги 2021 года — на 27%. По итогам 2023 года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» выступил начальник управления «Автокредитование» Алексей Бочарников.