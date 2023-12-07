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В 2023 году сумма автокредитов в Тюменской области превысила 4 млрд рублей

В 2023 году сумма автокредитов в Тюменской области превысила 4 млрд рублей

7 декабря 2023, 03:54
Фото: 1MI
По данным ВТБ, с января по ноябрь 2023 в Тюменской области клиенты получили 4,4 млрд рублей на покупку более 3,5 тысяч машин. Этот показатель является максимальным и превосходит результат 2021 года в 2,3 раза.

За весь 2022 год жители Тюменской области оформили 1,3 тысяч автокредитов на сумму в 1,7 млрд рублей, а два года назад совершили 1,8 тысяч сделок по приобретению автомобилей на 1,9 млрд рублей.

По оценке банка, за январь–ноябрь текущего года выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей и в два раза превысили результат всего 2022 года, а итоги 2021 года — на 27%. По итогам 2023 года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» выступил начальник управления «Автокредитование» Алексей Бочарников.

В этом году рынок автокредитования в России растет ускоренными темпами. На динамику влияет не только реализация отложенного с прошлого года спроса и рост стоимости машин, но и уверенно восстанавливающийся авторынок за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР. Российские и китайские бренды в совокупности занимают уже 90% в выдачах кредитов на новые автомобили. Тем не менее, основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на вторичном рынке, — сообщил Алексей Бочарников.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банк#Автомобили#Сделка#Покупка#ВТБ#Автокредиты#ВТБ 24#Авто#Анастасия Имамахметова
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