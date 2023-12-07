«Росводоканал Тюмень» победил на региональном этапе конкурса российских организаций

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
«С каждым годом мы видим, что охват участников регионального этапа конкурса растет. Сейчас фокус работодателей склоняется в сторону инвестирования в благополучие и развитие работников. Положительный опыт победителей нашего конкурса надо тиражировать и развивать», — отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
Кадровая политика тюменского водоканала нацелена на человека труда. Сотрудники предприятия регулярно проходят обучение и повышают квалификацию. В компании работают программы поддержки молодых специалистов, охраны здоровья, отдельное внимание уделяется спорту и творчеству.
«Победа в конкурсе — это заслуга нашего коллектива. Главная задача тюменского водоканала — предоставление бесперебойных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения. Наши люди работают круглосуточно и в сложных условиях. Кадровая стратегия предприятия нацелена на поддержку человека труда», — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Работа тюменского водоканала по развитию кадрового потенциала отмечена не только на региональном уровне. По итогам 2020-го года предприятие занято 2 место на Всероссийском этапе конкурса, где был представлен опыт работы победителей региональных этапов со всей России.