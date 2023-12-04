Волонтеры тюменского «Росводоканал» сдали 26 литров крови

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Для слесаря-ремонтника Велижанского водозабора Алексея Двинского эта донация стала сороковой. Ему присвоено звание почетного донора России.
«Первый раз я сдал кровь в 24 года, меня с собой позвали родители. Они тоже всю жизнь были донорами. Стараюсь не пропускать донации, приезжаю на станцию переливания крови — 4-5 раз в год. Во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, кровь ничто не заменит, она жизненно необходима людям, попавшим в сложную ситуацию. Кто поможет если не мы?!», — говорит Алексей Двинский.
Среди доноров тюменского водоканала немало новичков.
«Наших сотрудников всегда отличают добрые сердца. Стоит только предложить сделать доброе дело, сразу находятся желающие. Благодаря донорским акциям в водоканале многие сотрудники сдали кровь в первый раз, сегодня кто-то из них уже сдает 7-8 раз, есть и почетные доноры, они для нас являются примером», — рассказала директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.