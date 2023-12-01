«Росводоканал Тюмень» строит канализационную насосную станцию для жителей «Лесобазы»

После того, как будет построен корпус объекта, специалисты приступят к его техническому оснащению. На КНС будет установлено современное насосное оборудование производительностью 1000 кубических метров в час, сороудерживающий комплекс и пресс для уменьшения объёмов извлекаемого мусора.