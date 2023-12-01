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«Росводоканал Тюмень» строит канализационную насосную станцию для жителей «Лесобазы»

«Росводоканал Тюмень» строит канализационную насосную станцию для жителей «Лесобазы»

1 декабря 2023, 08:36
Фото: Росводоканал Тюмень
Тюменский водоканал возводит канализационную насосную станцию в районе улицы Камчатской. Технологический объект будет расположен на глубине девять метров. Чтобы выкопать такой котлован в плавучих тюменских грунтах, строители используют инновационный метод.

На первом этапе отлили основание будущей станции — железобетонный «стакан». Снаружи выполнили бентонитовую «рубашку» из жирных глин, которая уменьшила силу трения и облегчила посадку бетонного резервуара. Грейферными ковшами из внутренней части резервуара выбрали грунт, постепенно погрузив подземную часть станции на нужную глубину. Помощь в работах оказала грунтовая вода.

«Вода — это сотни тонн груза. Она давит на жидкие грунты и получается баланс. Гидростатическое давление грунтов давит с внешней стороны, а с внутренней сжимает вода. Создается паритет, и станция спокойно опускается под защитой воды», — рассказал главный инженер подрядной организации Иван Квиндт.
Фото: Росводоканал Тюмень

После того, как станция опустилась на глубину 11 метров, воду откачали. Укрепили грунт и выполнили дренирующие слои. Далее приступили к заливке днища станции.

После того, как будет построен корпус объекта, специалисты приступят к его техническому оснащению. На КНС будет установлено современное насосное оборудование производительностью 1000 кубических метров в час, сороудерживающий комплекс и пресс для уменьшения объёмов извлекаемого мусора.

Фото: Росводоканал Тюмень

Завершить строительно-монтажные работы планируется в конце 2024 года. После ввода в эксплуатацию, новая канализационная насосная станция заменит действующую КНС-36, которая перекачивает стоки с районов старой и новой Лесобазы.

Производительность станции увеличится на 30 процентов, что важно для стремительно развивающегося города.

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