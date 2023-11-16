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«Росводоканал Тюмень» переключил водопроводы большого диаметра раньше срока

«Росводоканал Тюмень» переключил водопроводы большого диаметра раньше срока

16 ноября 2023, 09:12
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"
Специалисты тюменского водоканала провели сложнейшее переключение водопроводов в районе строящейся развязки Мельникайте–Дамбовская. Новый трубопровод диаметром 1000 мм подключен к действующей сети аналогичного диаметра в рекордно короткие сроки — за 10 часов и без ограничения услуг водоснабжения.

По стандартной схеме на такие работы отводится 24 часа, а под ограничение водоснабжения попадает примерно четверть города.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители не замечали наших работ, если это сделать невозможно, стараемся максимально снизить неудобства для абонентов при проведении плановых мероприятий», — подчеркнул директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Все заготовки, которые могли потребоваться в работе, были сделаны заранее. В сложном переключении задействовали четыре опытных бригады и шестерых сварщиков.

Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"
«Нужно было точно подогнать отвод с патрубком к двум точкам соединения. На трубах, диаметром 1000 мм, это сделать непросто. Осложнила нашу работу погода. Дождь, грязь в котловане. Но опытные слесаря довольно быстро сумели „подружить“ две трубы и тогда за работу принялись сварщики», — рассказал начальник Ленинского участка Цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Черкасов.

Сварочные работы продолжались семь часов. Все это время непрерывно электрогазосварщики усиленным швом соединяли две трубы. К полуночи сварочные работы завершились. Начался процесс запуска системы водоснабжения. Он похож на управление симфоническим оркестром.

«У системы водоснабжения очень тонкие настройки. В момент таких сложных переключений переводим автоматическое управление водозаборами в ручной режим. В трубе в это время стравливается воздух, а мастер, слушая звук, наполняет ее водой. За показателями системы на экранах мониторов наблюдают специалисты диспетчерской. Начальник смены, выступает в роли дирижера. Он ориентируется на показатели расхода воды и давления в системе водоснабжения, дает команды мастерам, открывающим трубы, и дежурным на водозаборах», — рассказал руководитель центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"

После того, как трубы постепенно заполнили водой, начались промывки сетей водоснабжения, которые продолжаются до сих пор.

Напомним, что это было финальное переключение сетей, проложенных в районе транспортной развязки Мельникайте-Дамбовская. При строительстве кольцевой транспортной развязки действующие коммунальные сети не соответствовали проектным решениям и были переложены мостостроителями.

#Общество#Росводоканал#Водоканал#Любовь Селезнева
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