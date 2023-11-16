«Росводоканал Тюмень» переключил водопроводы большого диаметра раньше срока

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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По стандартной схеме на такие работы отводится 24 часа, а под ограничение водоснабжения попадает примерно четверть города.
«Мы стремимся к тому, чтобы жители не замечали наших работ, если это сделать невозможно, стараемся максимально снизить неудобства для абонентов при проведении плановых мероприятий», — подчеркнул директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Все заготовки, которые могли потребоваться в работе, были сделаны заранее. В сложном переключении задействовали четыре опытных бригады и шестерых сварщиков.
«Нужно было точно подогнать отвод с патрубком к двум точкам соединения. На трубах, диаметром 1000 мм, это сделать непросто. Осложнила нашу работу погода. Дождь, грязь в котловане. Но опытные слесаря довольно быстро сумели „подружить“ две трубы и тогда за работу принялись сварщики», — рассказал начальник Ленинского участка Цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Черкасов.
Сварочные работы продолжались семь часов. Все это время непрерывно электрогазосварщики усиленным швом соединяли две трубы. К полуночи сварочные работы завершились. Начался процесс запуска системы водоснабжения. Он похож на управление симфоническим оркестром.
«У системы водоснабжения очень тонкие настройки. В момент таких сложных переключений переводим автоматическое управление водозаборами в ручной режим. В трубе в это время стравливается воздух, а мастер, слушая звук, наполняет ее водой. За показателями системы на экранах мониторов наблюдают специалисты диспетчерской. Начальник смены, выступает в роли дирижера. Он ориентируется на показатели расхода воды и давления в системе водоснабжения, дает команды мастерам, открывающим трубы, и дежурным на водозаборах», — рассказал руководитель центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.
После того, как трубы постепенно заполнили водой, начались промывки сетей водоснабжения, которые продолжаются до сих пор.
Напомним, что это было финальное переключение сетей, проложенных в районе транспортной развязки Мельникайте-Дамбовская. При строительстве кольцевой транспортной развязки действующие коммунальные сети не соответствовали проектным решениям и были переложены мостостроителями.