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«Росводоканал Тюмень» в сборнике лучших практик корпоративного волонтерства

«Росводоканал Тюмень» в сборнике лучших практик корпоративного волонтерства

6 декабря 2023, 04:09
Фото: Росводоканал Тюмень
Проект тюменского водоканала «Росводоканал ДОБРО» представлен в сборнике лучших практик корпоративного волонтерства, куда включены лучшие кейсы крупнейших российских компаний.

Главная цель этого сборника — рассказать об успешных практиках, которые могут служить источником вдохновения и руководством для развития корпоративного волонтерства в других компаниях, которые ещё присматриваются к добровольческой деятельности.

Проект реализован Национальным советом по корпоративному волонтерству при поддержке Ассоциации волонтерских центров. Презентуя издание, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев отметил, что теперь у каждого появилась возможность познакомиться с эталонными практиками корпоративного добровольчества.

«Наши волонтеры высаживают деревья, оберегают водоемы, сдают кровь, помогают детям и пожилым людям, ездя в приюты для животных. Откликаться на разные просьбы города Тюмени — норма для коллектива предприятия. Мы поддерживаем все инициативы сотрудников и создаем условия для активной, разносторонней волонтерской деятельности. Прекрасно, если у человека есть потребность быть добровольцем. Даря свою любовь, заботу, труд, каждый взамен получает нечто большее», — убеждена генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

В 2023 году добровольческий опыт тюменского водоканала прознан одним из лучших среди предприятий, работающих в Тюменском районе. В 2022 году проект «Росводоканал Добро» стал финалистом международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Волонтеры#Росводоканал#Водоканал#Любовь Селезнева
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