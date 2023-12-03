Пять тысяч юных тюменцев получили помощь у специалистов «Мобильного социального бюро»

Вот уже пять лет на базе Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» работает служба «Мобильное социальное бюро». За это время помощь и поддержку от бригады «Бюро» получили около пяти тысяч ребят, сообщает пресс-служба правительства региона.

В составе мобильного бюро работают психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по соцработе, педагоги. Специалисты бюро выезжают в муниципальные образования Тюменской области и учреждения г. Тюмени для проведения индивидуальных и групповых занятий, консультаций для родителей и детей по социально-психологическим, социально-педагогическим, культурно-досуговым, юридическим вопросам. Такая работа повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим в удаленных территориях. На сегодня в мероприятиях приняли участие более пяти тысяч несовершеннолетних. Также выезды проводятся в целях предоставления социальных услуг семьям с детьми, проживающим в отдаленных частях города. Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства», получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.