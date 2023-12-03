Пять тысяч юных тюменцев получили помощь у специалистов «Мобильного социального бюро»

Posted 3 декабря, 13:03
Published 3 декабря, 13:03
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
В составе мобильного бюро работают психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по соцработе, педагоги.
Специалисты бюро выезжают в муниципальные образования Тюменской области и учреждения г. Тюмени для проведения индивидуальных и групповых занятий, консультаций для родителей и детей по социально-психологическим, социально-педагогическим, культурно-досуговым, юридическим вопросам. Такая работа повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим в удаленных территориях.
На сегодня в мероприятиях приняли участие более пяти тысяч несовершеннолетних. Также выезды проводятся в целях предоставления социальных услуг семьям с детьми, проживающим в отдаленных частях города.
Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства», получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.