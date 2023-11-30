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Глава Тюмени Руслан Кухарук вошел в топ-3 национального рейтинга мэров

Глава Тюмени Руслан Кухарук вошел в топ-3 национального рейтинга мэров

30 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI
По итогам работы глав столиц регионов России в октябре и ноябре этого года составлен рейтинг, в котором второе место занял мэр Тюмени Руслан Кухарук. На первом — глава Москвы Сергей Собянин, на третьем — глава Сочи Алексей Копайгородский.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Исследование провел ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Для рейтинга эксперты оценили результативность деятельности 88 руководителей региональных и федеральных центров.

В топ-10 национального рейтинга мэров вошли также глава Салехарда — Алексей Титовский (6 место) и глава Ханты-Мансийска — Максим Ряшин (9 место).

«Руслан Кухарук отметился беспроблемным единогласным переизбранием на пост градоначальника. Следует отметить общность оценок экспертов фигуры градоначальника: большинство из них подчёркивают последовательную поддержку Русланом Кухаруком имиджа „народнохозяйственного“ мэра, тщательно дистанцирующегося от какого-либо политического эпатажа», — прокомментировали составители рейтинга.

Также эксперты не оставили без внимания поездку тюменского мэра на Донбасс, где он поделился управленческим опытом с местными коллегами и принял участие в Советов муниципальных образований в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, недавно тюменский политик Александр Безделов предположил, что Руслан Кухарук может стать следующим губернатором ХМАО-Югры.

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#Общество#Ирина Швецова#Рейтинги#Руслан Кухарук#Рейтинг
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