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Тюменский политолог предсказал Кухаруку должность губернатора после СВО

Тюменский политолог предсказал Кухаруку должность губернатора после СВО

9 ноября 2023, 15:53
Фото: 1MI
Поездка мэра Тюмени Руслана Кухарука на Донбасс может стать новым стартом в его политической карьере. Опыт работы в присоединенных регионах сейчас рассматривается как преимущество при выборе кандидатов на губернаторские должности.

На эту тенденцию обратил внимание тюменский политолог Александр Безделов. В своем телеграм-канале он отметил, что из пяти глав регионов, которых в этом году сменил президент, у двоих такой опыт уже был, еще один работал в команде соратника Сергея Шойгу.

«Нельзя не заметить, что работа в новых регионах России стала одним из основных требований к соискателям губернаторских должностей и здесь Руслан Кухарук в тренде — работает там находясь формально в отпуске», — написал Безделов

Политолог намекнул, что в 2024 году истекают полномочия у глав двух соседних по УрФО регионов — ХМАО и Курганской области. Губернатор последней Вадим Шумков пришел на свою нынешнюю должность из правительства Тюменской области, где он работал заместителем экс-главы региона Владимира Якушева.

Напомним, глава Тюмени Руслан Кухарук находится на Донбассе с рабочим визитом, чтобы помочь местным чиновникам наладить работу советов муниципальных образований.

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