Тюменский политолог предсказал Кухаруку должность губернатора после СВО

На эту тенденцию обратил внимание тюменский политолог Александр Безделов. В своем телеграм-канале он отметил, что из пяти глав регионов, которых в этом году сменил президент, у двоих такой опыт уже был, еще один работал в команде соратника Сергея Шойгу.