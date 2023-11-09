Тюменский политолог предсказал Кухаруку должность губернатора после СВО

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
На эту тенденцию обратил внимание тюменский политолог Александр Безделов. В своем телеграм-канале он отметил, что из пяти глав регионов, которых в этом году сменил президент, у двоих такой опыт уже был, еще один работал в команде соратника Сергея Шойгу.
«Нельзя не заметить, что работа в новых регионах России стала одним из основных требований к соискателям губернаторских должностей и здесь Руслан Кухарук в тренде — работает там находясь формально в отпуске», — написал Безделов
Политолог намекнул, что в 2024 году истекают полномочия у глав двух соседних по УрФО регионов — ХМАО и Курганской области. Губернатор последней Вадим Шумков пришел на свою нынешнюю должность из правительства Тюменской области, где он работал заместителем экс-главы региона Владимира Якушева.
Напомним, глава Тюмени Руслан Кухарук находится на Донбассе с рабочим визитом, чтобы помочь местным чиновникам наладить работу советов муниципальных образований.