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На идею объединения Тюмени и Екатеринбурга отреагировали в Кремле

Песков высказался об объединении Тюмени и Екатеринбурга

16 ноября 2023, 10:49
Фото: 1MI

На идею объединения Тюмени и Екатеринбурга отреагировали в Кремле

В Кремле оказались не в курсе возможного экономического объединения Тюмени и Екатеринбурга в единую агломерацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы администрации Тюмени Руслана Кухарука.
«Честно говоря, не знаю, о чем идет речь. С такой идеей не знаком, потому сказать по этому поводу ничего не могу сказать», — сообщил Песков ТАСС.

Ранее сообщалось, что предположение о появлении агломерации, в которую войдут Тюмень и Екатеринбург, высказал на форуме «Города России» глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, объединению регионов в экономической сфере будет способствовать строительство скоростной трассы М-12, которая соединит города Тюменской и Свердловской областей с Челябинском, Казанью и Москвой.

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