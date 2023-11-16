Песков высказался об объединении Тюмени и Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что предположение о появлении агломерации, в которую войдут Тюмень и Екатеринбург, высказал на форуме «Города России» глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, объединению регионов в экономической сфере будет способствовать строительство скоростной трассы М-12, которая соединит города Тюменской и Свердловской областей с Челябинском, Казанью и Москвой.