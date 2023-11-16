Песков высказался об объединении Тюмени и Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:51
«Честно говоря, не знаю, о чем идет речь. С такой идеей не знаком, потому сказать по этому поводу ничего не могу сказать», — сообщил Песков ТАСС.
Ранее сообщалось, что предположение о появлении агломерации, в которую войдут Тюмень и Екатеринбург, высказал на форуме «Города России» глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, объединению регионов в экономической сфере будет способствовать строительство скоростной трассы М-12, которая соединит города Тюменской и Свердловской областей с Челябинском, Казанью и Москвой.