В Тюмени назовут улицу в честь известного инженера-строителя

Вопрос о наименовании улицы в его честь обсуждался на рабочем совещании в присутствии руководителя Союза строителей Тюменской области Андрея Никитина, вице-президента Тюменского областного фонда имени Муравленко Александра Ченчевича и почетного строителя России Александра Лейса.