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Улицу в Тюмени назовут в честь инженера-строителя Юшкова

В Тюмени назовут улицу в честь известного инженера-строителя

28 ноября 2023, 04:45
Фото: 1MI

Улицу в Тюмени назовут в честь инженера-строителя Юшкова

По словам главы города Руслана Кухарука, сейчас рассматриваются все варианты наименований. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании.

В Тюмени планируют назвать улицу в честь Героя Социалистического Труда Юрия Юшкова. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.

«Наш земляк Юрий Владимирович Юшков — инженер-строитель, ветеран Великой Отечественной войны. В мирное время работал на разных должностях, с 1965 по 1976 год — управляющий трестом „Тюменьдорстрой“», — пишет Кухарук.
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Вопрос о наименовании улицы в его честь обсуждался на рабочем совещании в присутствии руководителя Союза строителей Тюменской области Андрея Никитина, вице-президента Тюменского областного фонда имени Муравленко Александра Ченчевича и почетного строителя России Александра Лейса.

Присутствующие рассмотрели разные варианты наименований, в том числе предложение увековечить память о Юшкове в новых жилых районах города. Окончательное решение еще не принято.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюмень удостоили премии Финансового университета при Правительстве РФ. Город признали лидером по доступности жилья.

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