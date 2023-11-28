В Тюмени назовут улицу в честь известного инженера-строителя

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В Тюмени планируют назвать улицу в честь Героя Социалистического Труда Юрия Юшкова. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.
«Наш земляк Юрий Владимирович Юшков — инженер-строитель, ветеран Великой Отечественной войны. В мирное время работал на разных должностях, с 1965 по 1976 год — управляющий трестом „Тюменьдорстрой“», — пишет Кухарук.
Вопрос о наименовании улицы в его честь обсуждался на рабочем совещании в присутствии руководителя Союза строителей Тюменской области Андрея Никитина, вице-президента Тюменского областного фонда имени Муравленко Александра Ченчевича и почетного строителя России Александра Лейса.
Присутствующие рассмотрели разные варианты наименований, в том числе предложение увековечить память о Юшкове в новых жилых районах города. Окончательное решение еще не принято.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюмень удостоили премии Финансового университета при Правительстве РФ. Город признали лидером по доступности жилья.