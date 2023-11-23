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Тюмень признали лидером по доступности жилья среди городов России

Тюмень удостоили премии Финансового университета при Правительстве РФ

23 ноября 2023, 02:42
Фото: 1MI

Тюмень признали лидером по доступности жилья среди городов России

Тюмень стала лидером по качеству обслуживания ЖКХ и доступности жилья. Глава города Руслан Кухарук отметил значительный вклад тюменцев в развитие города.

Тюмень удостоили премии Финансового университета при Правительстве РФ: город стал лидером по доступности жилья и качеству коммунального обслуживания. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице ВКонтакте.

Он отметил значительный вклад, который тюменцы вносят в развитие города.

«Это и создание общественных пространств — за 5 лет их благоустроено 53, и 252 дворовые территории общей площадью более полутора миллионов квадратных метров. Все они создавались на условиях соучастного проектирования — обсуждались с депутатами, общественниками, горожанами», — пишет Кухарук.
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Глава города также подчеркнул, что за последние пять лет объем ввода в эксплуатацию жилья составил более пяти миллионов квадратных метров. Но самое главное, по его мнению — то, что застройщики создают новые общественные пространства и меняют жизнь в городе.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что в районе Комарово в Тюмени благоустройство парка начнется в следующем году. Проект подготовили осенью, но на основные работы по благоустройству у тюменских властей средств не хватило.

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#Общество#Город#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Премия#Проект#Любовь Селезнева
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