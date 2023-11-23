Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
Тюмень удостоили премии Финансового университета при Правительстве РФ: город стал лидером по доступности жилья и качеству коммунального обслуживания. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице ВКонтакте.
Он отметил значительный вклад, который тюменцы вносят в развитие города.
«Это и создание общественных пространств — за 5 лет их благоустроено 53, и 252 дворовые территории общей площадью более полутора миллионов квадратных метров. Все они создавались на условиях соучастного проектирования — обсуждались с депутатами, общественниками, горожанами», — пишет Кухарук.
Глава города также подчеркнул, что за последние пять лет объем ввода в эксплуатацию жилья составил более пяти миллионов квадратных метров. Но самое главное, по его мнению — то, что застройщики создают новые общественные пространства и меняют жизнь в городе.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что в районе Комарово в Тюмени благоустройство парка начнется в следующем году. Проект подготовили осенью, но на основные работы по благоустройству у тюменских властей средств не хватило.