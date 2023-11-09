В этом году в Тюменской области рекорд по вводу жилья будет побит

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
С начала года в Тюменской области на рынок недвижимости выставили 20 тысяч квартир в новостройках. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Валерий Киселев на форуме «Недвижимость 2023».
Он подчеркнул, что застройщиками и риэлторами была проделана колоссальная работа, благодаря чему рекорд прошлого года может быть побит. Киселев также отметил, что до конца года ввод ожидается на уровне 2.2 миллиона квадратных метров жилья.
Он добавил, что за последние пять лет на расселение людей из аварийного жилья было выделено более 25 миллиардов рублей, а около 12 тысяч семей за эти годы смогли улучшить жилищные условия.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области начали падать цены на вторичное жилье. По мнению руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, это только начало.