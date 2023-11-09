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В этом году в Тюменской области рекорд по вводу жилья будет побит

В этом году в Тюменской области рекорд по вводу жилья будет побит

9 ноября 2023, 03:13
Фото: 1MI
Глава управления жилищной политики отметил большую работу, проделанную застройщиками и риэлторами. Он считает, что в этом году планы будут перевыполнены.

С начала года в Тюменской области на рынок недвижимости выставили 20 тысяч квартир в новостройках. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Валерий Киселев на форуме «Недвижимость 2023».

Он подчеркнул, что застройщиками и риэлторами была проделана колоссальная работа, благодаря чему рекорд прошлого года может быть побит. Киселев также отметил, что до конца года ввод ожидается на уровне 2.2 миллиона квадратных метров жилья.

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Он добавил, что за последние пять лет на расселение людей из аварийного жилья было выделено более 25 миллиардов рублей, а около 12 тысяч семей за эти годы смогли улучшить жилищные условия.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области начали падать цены на вторичное жилье. По мнению руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, это только начало.

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#Экономика#Строительство#Тюменская область#Дом#Жилье#Жилой дом#Стройиндустрия#Готовое жилье#Новостройки#Любовь Селезнева
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