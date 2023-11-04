В Тюмени на благоустройство потратят более 1 миллиарда рублей

В Тюмени в следующем году на благоустройство потратят более 1,1 миллиарда рублей в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Такая информация указана в проекте бюджета города на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2026 годов.

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