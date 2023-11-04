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В Тюмени на благоустройство потратят более 1 миллиарда рублей

В Тюмени на благоустройство потратят более 1 миллиарда рублей

4 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI
В Тюмени в следующем году на благоустройство потратят более 1,1 миллиарда рублей в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Такая информация указана в проекте бюджета города на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2026 годов.

В опубликованном на портале администрации Тюмени документе отмечено, что выделенные денежные средства пойдут на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

В следующем году власти планируют за 805,9 миллионов рублей привести в порядок 39 дворовых территорий 59 многоквартирных домов и выполнить работы по благоустройству пяти озелененных зон общественных пространств и одной иной территории общего пользования на общую сумму 292,7 миллионов рублей.

В частности, 72,1 миллион рублей потратят на благоустройство парка Константина Логунова, 87,5 миллионов на зону в районе Московского тракта, 163, 37 миллионов — на благоустройство зону по улице Дзержинского в границах улиц Комсомольская — Первомайская.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на содержание и ремонт гранитной набережной реки Туры из бюджета города потратят 144 миллиона 298 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Благоустройство#Озеленение#Дворы
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