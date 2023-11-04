В Тюмени на благоустройство потратят более 1 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В опубликованном на портале администрации Тюмени документе отмечено, что выделенные денежные средства пойдут на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.
В следующем году власти планируют за 805,9 миллионов рублей привести в порядок 39 дворовых территорий 59 многоквартирных домов и выполнить работы по благоустройству пяти озелененных зон общественных пространств и одной иной территории общего пользования на общую сумму 292,7 миллионов рублей.
В частности, 72,1 миллион рублей потратят на благоустройство парка Константина Логунова, 87,5 миллионов на зону в районе Московского тракта, 163, 37 миллионов — на благоустройство зону по улице Дзержинского в границах улиц Комсомольская — Первомайская.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на содержание и ремонт гранитной набережной реки Туры из бюджета города потратят 144 миллиона 298 тысяч рублей.