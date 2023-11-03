На реконструкцию центральной улицы Тюмени выделят около 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Предварительные данные опубликованы в проекте бюджета города на 2024 года и плановый периоды 2025 и 2026 годов. В документе указано, что в следующем году на капитальный ремонт улицы Ленина выделят 634,8 миллионов рублей, в 2025 и 2026 годах — 590,5 и 600 миллионов соответственно. Денежные средства пойдут на продолжение работ по реконстукции центральной улицы областной столицы.
Кроме того, в следующем году 720 миллионов рублей потратят на ремонт городских магистралей методом фрезерования. В 2025 и 2026 годах на ремонтные работы из бюджета предусмотрено 320 и 300,3 миллионов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти увеличат расходы на содержание гранитной набережной Туры. В 2024 году на охрану и ремонт потратят 144 миллиона рублей, в 2026 — более 147 миллионов.