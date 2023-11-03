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На реконструкцию центральной улицы Тюмени выделят около 2 миллиардов рублей

На реконструкцию центральной улицы Тюмени выделят около 2 миллиардов рублей

3 ноября 2023, 04:26
Фото: Тюмень. Администрация города.
Более 5 миллиардов рублей потратят власти Тюмени в 2024 году на реализацию программы «Развитие дорожно-транспортной сети города. В 2025 и 2026 годах на эти цели из бюджета выделят 2,1 миллиард и 1,6 миллиардов рублей соответственно.
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Бюджет

Предварительные данные опубликованы в проекте бюджета города на 2024 года и плановый периоды 2025 и 2026 годов. В документе указано, что в следующем году на капитальный ремонт улицы Ленина выделят 634,8 миллионов рублей, в 2025 и 2026 годах — 590,5 и 600 миллионов соответственно. Денежные средства пойдут на продолжение работ по реконстукции центральной улицы областной столицы.

Кроме того, в следующем году 720 миллионов рублей потратят на ремонт городских магистралей методом фрезерования. В 2025 и 2026 годах на ремонтные работы из бюджета предусмотрено 320 и 300,3 миллионов рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти увеличат расходы на содержание гранитной набережной Туры. В 2024 году на охрану и ремонт потратят 144 миллиона рублей, в 2026 — более 147 миллионов.

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