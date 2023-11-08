Тюменцам предлагают выбрать название для нового сквера с амфитеатром

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Тюменцам предлагают принять участие в выборе названия для нового общественного пространства — сквера с амфитеатром на улице Республики. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.
По его словам, новое пространство привлекло много внимания как со стороны тюменцев, так и со стороны гостей города. Ежедневно его посещают сотни людей, чтобы посмотреть на экспозиции и узнать больше об истории Тюмени.
В создании сквера горожане принимали активное участие. Теперь, как пишет глава города, пора определиться с названием. Свой вариант можно предложить в опроснике на сайте администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в следующем году в Тюмени на благоустройство планируют потратить более миллиарда рублей. На эти деньги будут приводиться в порядок дворовые территории и озеленяться общественные пространства.