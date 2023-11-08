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Тюменцам предлагают выбрать название для нового сквера с амфитеатром

Тюменцам предлагают выбрать название для нового сквера с амфитеатром

8 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Сквер ежедневно посещают сотни людей, но пока он не имеет названия. Глава Тюмени призывает горожан предложить свои варианты.

Тюменцам предлагают принять участие в выборе названия для нового общественного пространства — сквера с амфитеатром на улице Республики. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.

По его словам, новое пространство привлекло много внимания как со стороны тюменцев, так и со стороны гостей города. Ежедневно его посещают сотни людей, чтобы посмотреть на экспозиции и узнать больше об истории Тюмени.

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В создании сквера горожане принимали активное участие. Теперь, как пишет глава города, пора определиться с названием. Свой вариант можно предложить в опроснике на сайте администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в следующем году в Тюмени на благоустройство планируют потратить более миллиарда рублей. На эти деньги будут приводиться в порядок дворовые территории и озеленяться общественные пространства.

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#Общество#Город#Тюмень#Тюменская область#Благоустройство#Общественное мнение#Опрос#Любовь Селезнева
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