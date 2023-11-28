Тюменская агломерация включит в себя два района

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Тюменские власти начали разработку долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Об этом говорится в сообщении главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, попавшем в распоряжение «Ura.ru».
«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — сказано в документе.
Ранее свое мнение по поводу объединения Тюмени с Екатеринбургом высказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По его мнению, это та связь, которая действительно нужна людям.