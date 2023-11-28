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В Тюменскую агломерацию войдут два района

Тюменская агломерация включит в себя два района

28 ноября 2023, 03:55
Фото: 1MI

В Тюменскую агломерацию войдут два района

Руслан Кухарук заявил, что начата разработка проекта Тюменской агломерации. Эту задачу обозначал губернатор Александр Моор.

Тюменские власти начали разработку долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Об этом говорится в сообщении главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, попавшем в распоряжение «Ura.ru».

«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — сказано в документе.

Ранее свое мнение по поводу объединения Тюмени с Екатеринбургом высказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По его мнению, это та связь, которая действительно нужна людям.

Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Развитие#Любовь Селезнева
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