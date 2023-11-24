Полпред Якушев высказал свое мнение про объединение Екатеринбурга с Тюменью

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Владимир Якушев отметил, что у людей, которые слышат о единой агломерации Екатеринбурга и Тюмени, возникает «туман в голове» — они сразу думают про административное объединение. На самом деле речь идет о совместной работе над различными и укреплении связей между регионами.
«Агломерация — это действительно те связи, которые необходимы сегодня людям. Ну, во-первых, давайте закончим дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Это, наверное, будет первый шаг к тому, что между этими агломерациями не будет каких-либо проблем. И люди в течение буквально двух с половиной часов могут оказаться как в Екатеринбурге, так и в Тюмени», — пояснил полпред на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве.
Напомним, идею об объединении Екатеринбурга с Тюменью в одну агломерацию высказал недавно тюменский мэр Руслан Кухарук. Правда, уже через несколько часов после своего заявления, ему пришлось пояснить, что он имел ввиду совместную работу по программам.