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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 14:16

Полпред Якушев высказал свое мнение про объединение Екатеринбурга с Тюменью

Полпред Якушев высказал свое мнение про объединение Екатеринбурга с Тюменью

24 ноября 2023, 13:54
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО
Екатеринбург и Тюмень могут объединиться в крупную агломерацию, но сначала нужно закончить строительство трассы между городами. Такое заявление сделал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Владимир Якушев отметил, что у людей, которые слышат о единой агломерации Екатеринбурга и Тюмени, возникает «туман в голове» — они сразу думают про административное объединение. На самом деле речь идет о совместной работе над различными и укреплении связей между регионами.

«Агломерация — это действительно те связи, которые необходимы сегодня людям. Ну, во-первых, давайте закончим дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Это, наверное, будет первый шаг к тому, что между этими агломерациями не будет каких-либо проблем. И люди в течение буквально двух с половиной часов могут оказаться как в Екатеринбурге, так и в Тюмени», — пояснил полпред на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве.

Напомним, идею об объединении Екатеринбурга с Тюменью в одну агломерацию высказал недавно тюменский мэр Руслан Кухарук. Правда, уже через несколько часов после своего заявления, ему пришлось пояснить, что он имел ввиду совместную работу по программам.

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#Общество#Ирина Швецова#Полпред по УрФО
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