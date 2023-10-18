«Всегда в лидерах»: глава Минцифры высоко оценил технологическое развитие региона

На форуме также подчеркнули, что сейчас в стране и регионе активно идет процесс импортозамещения в сфере технологий. Шадаев заявил, что в Тюменской области, как и во всей стране массово переходят на российские операционные системы и на российские офисные пакеты. Эта работа находится под отдельным контролем Министра.