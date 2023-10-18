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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Глава Минцифр Шадаев высоко оценил технологическое развитие Тюменской области.

«Всегда в лидерах»: глава Минцифры высоко оценил технологическое развитие региона

18 октября 2023, 12:13
Фото: nashgorod.ru
Глава Минцифр Шадаев высоко оценил технологическое развитие Тюменской области.

Глава Минцифр Шадаев высоко оценил технологическое развитие Тюменской области

Сегодня в рамках форума «Инфотех-2023» Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев проверил, как в Тюменской области интегрируются современные системы и технологии.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой города Тюмени Русланом Кухаруком глава Минцифры Максут Шадаев прогулялся по площадкам форума «Инфотех-2023».

«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»
Фото: nashgorod.ru

В ходе обзорной экскурсии гостю из столицы рассказали о том, как современные технологии внедряются практически во все сферы жизни области и упрощают работу и жизнь жителей региона.

«Тюменская область у нас исторически всегда была в лидерах. Над понимать, что удерживаться в лидерах всегда сложнее, но области это удается. Сегодня мы увидели очень много классных решений передовых, который в Тюменской области используются. И более того, они в области были впервые апробированы и позже начали тиражироваться на другие субъекты Российский Федерации», — отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023». Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Максут Шадаев на «Инфотех-2023».
Фото: nashgorod.ru

Он также похвалил регион за то, что здесь рождаются перспективные цифровые решения, которые помогают сделать более эффективной работу чиновников, а быт граждан удобнее и комфортнее.

«Сегодня нужно двигаться максимально быстро, наблюдать за лучшими практиками и их внедрять. В этом смысле регионам не нужно конкурировать и биться за места в рейтинге — нужно сотрудничать, чтобы обмениваться опытом. Большой опыт в Тюменской области накоплен в сфере общественной безопасности. Сегодня мы посмотрели, как это работает, получили рекомендации по оптимизации структур и затрат, будем действовать поступательно», — сказал по итогу встречи с Министром губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»
Фото: nashgorod.ru

На форуме также подчеркнули, что сейчас в стране и регионе активно идет процесс импортозамещения в сфере технологий. Шадаев заявил, что в Тюменской области, как и во всей стране массово переходят на российские операционные системы и на российские офисные пакеты. Эта работа находится под отдельным контролем Министра.

«Инфотех-2023»«Инфотех-2023»
«Инфотех-2023»
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по реализации нацпроектов. Об этом на совещании по реализации нацпроектов рассказал директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

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