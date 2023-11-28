«Не интересно»: Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

Телеведущей и блогеру Алене Водонаевой не нравится, когда на встречах с друзьями и коллегами ей показывают фото детей. В своем телеграм-канале она попросила избавить ее от навязчивых просмотров чужих чад, напомнив, что для этого есть соцсети.