«Не интересно»: Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Также Водонаева призналась, что ей редко нравятся чужие дети. Большинство из них для нее — неинтересные.
«Мне редко нравятся чужие дети. Те что нравятся, либо красивые, либо харизматичные.
Но большинство детей, как и большинство людей — не интересны, обычны и ничем выдающимся не отличаются. Избавьте меня от навязчивых просмотров вашего чада», — написала блогерша.
Напомним, месяцем ранее Алена Водонаева обрушилась с критикой на родителей, которые берут детей в ресторан. По ее мнению, малышей нужно оставлять дома, чтобы их плач не портил настроение другим гостям заведения.