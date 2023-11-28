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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

«Не интересно»: Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

28 ноября 2023, 10:30
Фото: Midjourney

Водонаева попросила избавить ее от просмотра фото чужих детей

Телеведущей и блогеру Алене Водонаевой не нравится, когда на встречах с друзьями и коллегами ей показывают фото детей. В своем телеграм-канале она попросила избавить ее от навязчивых просмотров чужих чад, напомнив, что для этого есть соцсети.
Фото: телеграм-канал VODA

Также Водонаева призналась, что ей редко нравятся чужие дети. Большинство из них для нее — неинтересные.

«Мне редко нравятся чужие дети. Те что нравятся, либо красивые, либо харизматичные.
Но большинство детей, как и большинство людей — не интересны, обычны и ничем выдающимся не отличаются. Избавьте меня от навязчивых просмотров вашего чада», — написала блогерша.

Напомним, месяцем ранее Алена Водонаева обрушилась с критикой на родителей, которые берут детей в ресторан. По ее мнению, малышей нужно оставлять дома, чтобы их плач не портил настроение другим гостям заведения.

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#Общество#Ирина Швецова#Алена Водонаева#Звезда#Блогер
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