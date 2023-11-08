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«У меня много ответственности»: Алёна Водонаева не планирует уезжать из России

«У меня много ответственности»: Алёна Водонаева не планирует уезжать из России

8 ноября 2023, 10:08
Фото: 1MI
Телеведущая, блогер и экс-звезда шоу «Дом-2» Алёна Водонаева не собирается эмигрировать из страны. Так она ответила на комментарий в своем телеграм-канале.
Фото: скрин видео "25 лет MTV"
«Пока нет. Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — написала блогерша.

А свое отношение к российским релокантам Алёна Водонаева высказала в другом своем недавнем посте.

«У многих уехавших из нашей страны наркоманов и психически нездоровых людей наблюдается агрессия и шарманка про „русню“», — отметила она.

Ранее Алёна Водонаева в очередной раз попала в скандал из-за своего неоднозначного высказывания. Блогерше не понравилось присутствие детей в ресторане.

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#Общество#Ирина Швецова#Алена Водонаева#Звезда#Блогер
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