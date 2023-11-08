«У меня много ответственности»: Алёна Водонаева не планирует уезжать из России

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«Пока нет. Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — написала блогерша.
А свое отношение к российским релокантам Алёна Водонаева высказала в другом своем недавнем посте.
«У многих уехавших из нашей страны наркоманов и психически нездоровых людей наблюдается агрессия и шарманка про „русню“», — отметила она.
Ранее Алёна Водонаева в очередной раз попала в скандал из-за своего неоднозначного высказывания. Блогерше не понравилось присутствие детей в ресторане.