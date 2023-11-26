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Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменских сирот, получивших аварийное жилье

Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменских сирот, получивших аварийное жилье

26 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами сирот, получивших непригодное для жизни жилье в селе Вагай. Ранее по данному факту он уже поручал организовать проверку.
Сюжет
Жилье
«Поручил повторно доложить о результатах проверки в связи с публикацией в СМИ о предоставлении сиротам некачественного жилья в селе Вагай Тюменской области Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить повторный доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сообщили в информационном центре СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сиротам выдали жилье в доме, построенном с нарушениями. Вследствие этого проживание в нем невозможно. От обслуживания здания отказались все управляющие компании, поэтому в администрации муниципалитета сиротам предложили произвести ремонтные работы за свой счет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Аварийное жилье#Жилье#Сироты#Ветхое жилье#Александр Бастрыкин
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