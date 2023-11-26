Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменских сирот, получивших аварийное жилье

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сиротам выдали жилье в доме, построенном с нарушениями. Вследствие этого проживание в нем невозможно. От обслуживания здания отказались все управляющие компании, поэтому в администрации муниципалитета сиротам предложили произвести ремонтные работы за свой счет.